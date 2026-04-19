Bodrum ve Manisa FK zor virajda

1'inci Lig'de yer elen Ege ekipleri Bodrum FK ve Manisa FK, pazar mesaisine çıkacak. Play-Off hattında yer alan Sipay Bodrum Futbol Kulübü ve lider Erzurumspor FK zirve yarışında en kritik maçta karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Bodrum FK Play- Off'u, Erzurumspor FK'da Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantileyecek. Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki takımın da hedefleri var. Biz kendi işimize odaklanacağız. Puan ya da puanlar aldığımız takdirdi ilk 7 içerisinde olmayı garantileyeceğiz. Erzurumspor FK da Süper Lig için oynayacak. Son derece çekişmeli ve keyifli bir maç bizi bekliyor" dedi.

PEKTAŞ: HER MAÇ FİNAL

Üst üste Pendikspor ve Van Spor FK (D) maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Manisa FK ise sahasında düşme potasında yer alan Serikspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş, bitime 3 maç kala Play-Off inançlarını koruduklarını belirtti.