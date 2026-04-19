Denizli İdmanyurdu: 3- Eskişehir Anadolu: 3

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta iddiası kalmayan Denizli İdmanyurdu, taraftarı önünde konuk ettiği Eskişehir Anadolu Üniversitesi'yle 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip 23. dakikada Burak Temir'in kaydettiği golle öne geçti: 0-1. 35. dakikada Recep Aydın meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi: 1-1. 41. dakikada Eskişehir temsilcisi İsmail Can Fidan ile tekrar öne geçti: 1-2. Denizli ekibinde 69. dakikada Mehmet Taştan topu ağlara gönderdi: 2-2. Konuk ekipte 77. dakikada Burak Temir takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-3. Denizli İdmanyurdu 90+3. dakikada Mustafa Arda Mutlu ile beraberliği yakaladı. Maç 3-3 sona erdi.