Arda Güler Dünya Kupası'na yetişebilecek mi?

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'den gelen sakatlık haberi futbol gündemine bomba gibi düşerken 21 yaşında olan genç oyuncunun, sağ bacağının arka üst kas grubu olan biceps femoris bölgesinde kas sakatlığı yaşadığı açıklandı.
Bu gelişme, özellikle milli takım taraftarları arasında büyük bir endişeye yol açarken, Arda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı tartışma konusu oldu.
"HAZIR OLACAK"
Avrupa futbolunun kulisinden verdiği haberle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Dünya Kupası'na katılacağını şu paylaşımla duyurdu:
"Arda Güler Dünya Kupası'na kadar hazır ve forma giyebilecek durumda olacak. Yaşadığı sakatlık, Türkiye Milli Takımı'ndaki yerini etkilemeyecek."