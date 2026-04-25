2. Lig’de perde kapanıyor

TFF 2. Lig'de normal sezon bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kırmızı Grup'ta Fethiyespor deplasmanda Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Düşme hattı korkusu olmayan Somaspor, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen FK, gurbette 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. 2.'lik hedefi olan Aliağa FK, Bursaspor'u konuk edecek. Beyaz Grup'ta Muğlaspor, deplasmanda Kastamonuspor'la kozlarını paylaşacak. Muğlaspor kazandığı takdirde ligi 2'nci sırada tamamlayacak ve Play-Off eşleşmelerinde ev sahibi avantajını yakalayacak.

Kümede kalmayı garantileyenAltınordu sezonun son maçında İnegölspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satılacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.