Kartal hedefe Orkun rekora

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında ağırladığı Alanyaspor'u Toure, Oh ve Orkun'un kaydettiği gollerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Bu sezon da şampiyonluk yarışına ortak olamayan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda zafer elde ederek taraftarlarına hediye etmek ve sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Yarı finalde Konyaspor'la karşılaşacak olan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef. Tek düşüncemiz kupayı kazmak" ifadelerini kullandı.

18 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Beşiktaş, hedefi olan Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken, Orkun Kökçü ise kariyer rekoruna koşuyor. Son haftalardaki yüksek formunu kupaya da taşıyan milli futbolcu, Alanya maçında ağları havalandırırken performansıyla tam not aldı. İlk golünü ocak performanayında atan 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 3 ayda toplamda 9 gol ve 9 asiste ulaştı. Kariyerinde bir sezonda en fazla 22 (12 gol, 10 asist) gole etki eden Orkun, sezonun kalan bölümünde bu istatistiğini geçerek kariyer rekorunu kırmak istiyor.