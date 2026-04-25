Trendyol Süper Lig'de dev derbi için geri sayım başlarken, iki ekibin de kulübesinde adeta taktik savaşı yaşanacak. Ligde şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, 71 puanlı lider Galatasaray ile 67 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta kozlarını paylaşacağı kritik randevuda iki takımın da planları artık hazır. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, derbide topu rakibe bırakmayı, savunma hattını önde kurup geçiş izni vermemeyi hedefliyor. Topa sahip olmak yerine şut kalitesine odaklanan Buruk, ezeli rekabette Fenerbahçe'ye 'oyunun kontrolü sizde' havasını vermeyi planlıyor. Buruk, kapılacak toplarla birlikte yapacağı geçiş oyunuyla birlikte sarılacivertlileri dengesiz yakalayarak Victor Osimhen kozuyla skora gitmeye çalışacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco ise Aslan'ı ön alan baskısıyla boğmak ve oyun kurulumunu engellemek istiyor.

KEREM'E ÖZEL GÖREV

İtalyan teknik adam Tedesco, Matteo Guendouzi, Ngolo Kante ve İsmail Yüksek ile orta sahada dominasyon kurarak, özellikle ikinci topları almak ve sarı-kırmızılı savunmayı çaresiz bırakmanın hesaplarını yapıyor. Kerem Aktürkoğlu'na da özel görev verecek olan Tedesco'nun, milli oyuncudan stoperlerin arkasına koşu yapmasını isteyecek. Takımla çalışmalara başlayan Marco Asensio'yu hamle için kullanması beklenen Tedesco, Anderson Talisca'ya forvette yer verecek, Sidiki Cherif'i ise yedek kulübesine çekecek.

LİG TARİHİNİN EN DEĞERLİ DERBİSİ

Toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon Euro'ya ulaşan iki takımın maçı, lig tarihinin en değerli derbisi olacak. Galatasaray'ın toplam kadro değeri 345 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri ise 248 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Aslan'ın kadrosundaki en değerli isimlere bakıldığında Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alırken sarılacivertlilerde ise 28 milyon Euro piyasa değeriyle Mattéo Guendouzi ilk sırada yer alıyor.

KRİTİK RANDEVUDA GÖZLER KALECİLERDE

Yarın oynanacak derbiyle birlikte ligin en az gol yiyen takımları karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle bu alanda ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 30 golle üçüncü sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 11, Kanarya da 10 maçı gol yemeden tamamladı. Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, sarı-lacivertlilerde ise Ederson 23 müsabakada oynadı. Ligdeki 30 maçta Uğurcan 19 gol yerken, 7 kez kalesini gole kapadı. Ederson ise 23 gol yerken, 8 maçı gol yemeden tamamladı.