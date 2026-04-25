Trabzon’un bileği bükülmüyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla yara alan Trabzonspor, ligde ve kupada oynadığı son 10 maçta kaybetmedi. Ligde umutlarını matematiksel olarak sürdüren bordo- mavililer, kupada ise yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, oynadığı son 10 resmi maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi ligde çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, sahasında 14 Şubat 2026'da F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan Trabzon, kupanın yanında ligde de şampiyonluk umudunu sürdürüyor.

ONANA TAM NOT ALDI

Öte yandan Samsunspor'la oynanan karşılaşmada penaltı atışlarında kaleci Onana adeta kalesinde devleşti. Rakibin kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran tecrübeli file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol görüp, takımını ayakta tutan isim oldu. Onana'nın penaltı atışlarındaki performansı sanal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Tecrübeli kalecinin kurtarışları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, özellikle yurt dışından çok sayıda sporsever ve basın kuruluşu bu performansa geniş yer verdi.