Tur İzmir’e kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play- Off'un gediklisi olan iki Ege ekibi Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, eşleşmenin ilk maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. Maçın 10. dakikasında Hamit'in şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 21. dakikada Erhan'ın ortasında kafalardan seken topa Ensar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 28. dakikada ev sahibi ekibin soldan ceza sahasına kullandığı taç atışında topu önünde bulan Erdinç'in şutunu kaleci Tunay kontrol etti. 45+3. dakikada Ömer'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mücahit rakibinden sıyrılmak istedi ancak Batuhan'dan son anda kritik müdahale geldi. Kritik randevuda ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 53. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın şutunda meşin yuvarlak barajı geçti ancak az farkla dışarı çıktı.

MURAT ŞEVİK DİREĞİ GEÇEMEDİ

57. dakikada Harun'un pasında topla buluşan Murat Şevik'in şutunda top direkten auta gitti. 80. dakikada Tugay'ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Baha'nın kafa vuruşunda Tunay kalesinde geçit vermedi. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti. İki ekip 28 Nisan Salı akşamı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rövanşa çıkacak. Oynanacak iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım Balıkesirspor-Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İKİ EKİPTE 11'LER DEĞİŞTİ

Ayvalıkgücü Bld. Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ ile Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off karşılaşmasına ligde oynadıkları son maçlara göre kadrolarında 2'şer değişiklik yaparak çıktı. Ayvalıkgücü cephesinde İzmir Çoruhlu maçında ilk 11'de görev alan Furkan Kozhan ile Yavuz Selim Taşer bu kez yedek kulübesinde yer alırken, yerlerine Erdinç Çepoğlu ve Ufuk Özcan sahaya sürüldü. Karşıyaka'da ise Tire 2021 FK maçında ilk 11'de forma giyen Cumali Turhan ile Yakup Arda Kılıç yedek başlarken, Selim Demirci ve Murat Arslan ilk 11'de görev aldı