Aliaga FK’da teknik degisiklik

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu Bursaspor'a 5-0 yenilerek tamamlayan Aliağa FK, teknik direktör Polat Çetin ile yollarını ayırdı. Geçen sezon ortasında takımı şampiyonluğa taşıyan Çetin'in yerine 1. Lig'de Çorum FK'yı çalıştıran Çağdaş Çavuş ile anlaşıldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Çavuş ile sözleşme imzalayacak İzmir temsilcisi Play-Off müsabakalarında takımı Çağdaş Çavuş'a emanet edecek. Sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamlayan Aliağa FK, Play-Off'ta 1 puan önünde bitiren Muşspor'la eşleşti. İlk maç 30 Nisan Perşembe günü Aliağa'da, rövanş ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta oynanacak. Normal sezonda Aliağa, Muşspor'u evinde 4-0 yenmiş, deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.