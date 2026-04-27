Altekma sezonu yedinci tamamladı

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 7-8 etabı ikinci maçında Altekma, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan İzmir temsilcisi, ligi 7. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, ilk maçta da rakibini deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti. Geçen sezon ligi 6. sırada bitirerek Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Altekma, bu sezon ise bunu başaramadı. Lacivert-beyazlılar, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi 25-23 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti de 28-26 alan Altekma maçı 3-0 kazandı.