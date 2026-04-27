Aslan şampi...

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. 11'inci dakikada Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti. 40'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle kontrol eden Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

MERT'TEN KRİTİK HATA

60'ıncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. 62'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Penaltı atışı öncesinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulunan Ederson, Yasin Kol'un uyarılarına rağmen kalesine dönmedi. Brezilyalı kaleci daha sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 67'nci dakikada Barış Alper Yılmaz, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 2-0. 83'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Lang'ın kullandığı kornerde topu alan kaleci Mert Günok, Guendouzi ile çarpışında top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0 sona erdi.

Ederson kırmızı kart gördü

FENERBAHÇE, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken derbiyi 10 kişi tamamladı. Hakem Yasin Kol, 60. dakikada sarı-kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterirken kaleci Ederson, itirazları sonucu sarı kart gördü. Mücadelenin 23. dakikasından da sarı kartı bulunan Brezilyalı kaleci kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu karar sonrası 65. dakikada kaleci Mert Günok, Talisca'nın yerine dahil oldu. Kullanılan penaltıda da Mert topu filelerinde gördü. Bu sezon ligde 23 maçta kaleyi koruyan 32 yaşındaki kaleci 6 kez de sarı kart görmüştü.

Osimhen'in 20. golü oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 20. golünü derbide attı. Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. Bu süreçte 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde gol atamayan Osimhen, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli kozu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.

Talisca 3. kez penaltı kaçırdı

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı ofansif orta sahası Anderson Talisca, bu sezon 3. penaltısını dün Galatasaray karşısında kaçırdı. Daha önce 16 Ağustos 2025'teki Göztepe ve 17 Eylül 29025 yılında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında beyaz noktadan topu filelerle buluşturamayan deneyimli futbolcu, dün de derbide penaltı noktasına geldi. 13'üncü dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti.