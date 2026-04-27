Beşiktaş galibiyet peşinde

TRENDYOL Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Beşiktaş, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 20 puanda ve son sırada bulunuyor. Son haftalarda her iki takım da puan kaybı yaşadı. Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a, Fatih Karagümrük ise Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

DEVİS VASQUEZ'TEN SİFTAH

BEŞİKTAŞ'TA devre arasında kiralık olarak kadroya katılan kaleci Devis Vasquez, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Takımın diğer kalecisi Ersin Destanoğlu ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Sergen Yalçın'ın '100'ü gülüyor

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. İkinci döneminde 99 maçı geride bırakan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Takımı bu maçlarda 193 gol atarken, 115 gol yedi. Yalçın, ilk döneminde 2020-21 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazandı ve Türkiye Kupası'nı da Antalyaspor'u finalde 2-0 yenerek müzesine götürdü. Bu sezon ise Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 yendi. Ligde hedefini yakalayamayan Yalçın, kupayı kazanarak sezonu taçlandırmayı amaçlıyor.