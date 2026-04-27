Bodrum puanı kopardı

TRENDYOL 1. Lig'in 37. haftasında Play-Off'u garantileyen Bodrum FK, 5. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı deplasman maçında Amed Sportif ile 90+4. dakikada İsmail Tarım'ın attığı golle 1-1 berabere kaldı. 5. dakika Bodrum FK'den Ali Aytemur, Dia Saba'ya yaptığı faulde tabanıyla rakibinin aşil tendonuna bastığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK 10 kişi kaldı. 17'de Amed SK'nin ilk ciddi atağı gelişti. Sağ kanattan gelişen pozisyonda Dia Saba, ceza sahası ön çizgisinde topu soluna çekip uzak köşeye sert vurdu. Kaleci Sousa uzanıp topu çıkardı. 61'de Amed SK köşe vuruşunda Sousa'nın yumrukladığı topu Dimitrov yeniden ortaya çevirdi. Penaltı noktası üzerinden Mehmet'in kafa vuruşunda kaleci Sousa parmak uçlarıyla topu kornere çeldi. 90+4'te sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Adem Metin ortaya çevirdi, arka direkte Furkan kafayla içeri indirdi. Yakın mesafeden İsmail skoru belirledi: 1-1.