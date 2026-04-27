Göz-Göz pes etmiyor!

T rendyol Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçip Avrupa potasından çıkan Göztepe, evinde Antalyaspor 'u 2-0 yenerek hem moral buldu hem de bitime 3 hafta kala umudunu korudu. Henüz 16. saniyede Brezilyalı golcüsü Juan'ın golüyle 1-0'ı bulan Göz-Göz, 22. dakikada Arda Okan ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Maçın hemen başında ağları havalandıran Juan bu sezonun en erken golüne imza attı. Başakşehir 'in Kasımpaşa 'yı 4-0 yendiği haftayı 3 puanla kapatan Göztepe 5. için iddiasını sürdürdü. İki takım da 51 puana ulaşırken, Göztepe genel averajla 6'ncı sırada yer aldı.

HASRET SON BULDU Sarı-kırmızılılar aylar sonra ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyet yüzü gördü. Son olarak 31 Ocak tarihinde Fatih Karagümrük 'ü 2-1 yenen Göztepe, 5 maç sonra taraftarını mutlu etti. Bu periyotta Kayserispor , Eyüpspor , Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Göztepe, Galatasaray 'a ise yenilmişti. Uzun bir aranın ardından galibiyet hasretine son veren futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde taraftarlarla galibiyet sevincini coşkuyla yaşadı. Avrupa kupalarına katılma adına son düzlüğe giren Göztepe kalan 3 maçında Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Samsunspor'la (D) karşı karşıya gelecek.





Stanimir Stoilov: Hedefimizi kovalıyoruz

TEKNİK direktör Stanimir Stoilov maçın ardından yaptığı açıklamada haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, Avrupa hedefinin peşinden koşacaklarını ifade ederek, "En önemlisi tüm Göztepe ailesi olarak hep beraber olmamız ve son maçımıza kadar bu birlikteliğimizle hayalimizin, Avrupa hedefimizin peşinden koşmaya devam etmemi gerekir. Beraber olursak bunu kesinlikle başaracağımıza inanıyorum" dedi. Maçı değerlendiren Stoilov, "Hızlı bir şekilde ilk golün ardından ikinci golü bulduk. Sonrasında yakaladığımız başka gol pozisyonları da oldu. Maçın ikinci yarısına aynı tempoyla başladık ve pozisyonlar bulmaya devam ettik. Oyunun bu bölümünde üçüncü golü de bulmalıydık, çok fazla fırsat kaçırdık. Son on dakikada rakibimizin yakaladığı pozisyonlarda var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Göztepe rekor peşinde

GÖZTEPE, tarihi bir başarıya hazırlanıyor. Antalyaspor galibiyetiyle puanı 51'e çıkaran sarı-kırmızılılar, 3 puanlı sistemde 2020-2021 sezonundaki en

yüksek puanını, ligin bitimine 3 hafta kala yakaladı. İzmir ekibi, kalan maçlarda puan alması halinde kulüp rekorunu kıracak. Göztepe, 2000'li yılların

başında en başarılı sezonunu 2001- 2002'de 45 puanla yaşadı. Ancak sonraki sezon küme düşerek amatör liglere kadar geriledi. 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar, 2017-2018'de 49 puanla dikkat çekti. 2020-2021 sezonunda ise 51 puanla tarihinin en yüksek derecesine ulaşan Göztepe, bu sezon aynı seviyeyi yakalayarak rekorunu geliştirme fırsatı elde etti.