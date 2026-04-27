Kaf-Kaf U12’de şampiyon oldu

SON dönemde Tayfun Yungul başkanlığındaki futbol altyapısında elde ettiği başarılarla camiayı gururlandıran Karşıyaka, U12'de Antalya'da katıldığı organizasyondan şampiyonlukla döndü. Karşıyaka'nın küçük yıldız adayları, Antalya'da düzenlenen Xcup Turnuvası'nda finalde Süper Lig'in dev ekibi Trabzonspor'un U12 takımını 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonunda düzenlenen turnuvada kupayı havaya kaldıran Karşıyakalı minik futbolcular final sonrası Antalya'yı Kaf-Sin-Kaf tezahüratıyla inletti.