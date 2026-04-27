Karşıyaka’da Basatemür inançlı

Karşıyaka teknik direktörü Burhanettin Basatemür, TFF 3. Lig 4. Grup Play-Off'larının ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, maçın genelinde dengeli bir mücadele olduğunu belirterek, "Maçın geneline baktığımızda beraberliğin adil olduğunu düşünüyorum. Dönem dönem biz, dönem dönem Ayvalıkgücü pozisyon buldu ve üstünlük sağladı. Ancak karşılaşmanın centilmence geçmesi maçın en güzel yanlarından biriydi" ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR OLDUKÇA ÜZDÜ"

Deplasmanda oynamanın zorluklarına da dikkat çeken Basatemür, "Bu sahada daha iyisini oynamak kolay değildi. Daha yüksek bir oyun kalitesi yakalamak için şartları biraz daha zorlamamız gerekirdi. Ancak şekil mücadele açısından baktığımızda takımım iyi bir performans ortaya koydu"

dedi. Maç sonuna doğru tribünde yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu belirten teknik adam, rövanşa odaklandıklarını vurguladı: "Şimdi tamamen rövanşa konsantre olmuş durumdayız. Taraftarımızın büyük desteğiyle sahaya çıkıp rakibimizi yenerek 2. Lig yolculuğumuza devam edeceğiz. Evimizde oynayacağımız bu karşılaşma bizim için çok önemli. Taraftarımızın desteği, oyuncularımızın motivasyonunu artıracak ve turu geçmemizi sağlayacak en önemli faktörlerden biri olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Takımımız sahada kontrollü ama agresif bir oyun sergileyecek" dedi.