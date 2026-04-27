KSK SON NEFESTE KSK SON NEFESTE Basketbol Süper Ligi'nde tutunma yarışında Esenler Erokspor'u 68-67 mağlup eden Karşıyaka, kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıdı. Young 17, Manning 15 sayıyla galibiyetin mimarları oldu HABER MERKEZİ









Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka evinde Safiport Erokspor'u son saniye basketiyle 1 sayı farkla yenerek ligde kalma yarışında hayati öneme sahip bir galibiyet aldı: 68-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Erokspor'u Young'un bitime 8 salise kala bulduğu basketle mağlup eden Kaf-Kaf, antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak ligde kalma umudunu son 2 haftaya taşıdı. İzmir temsilcisi 8 galibiyete ulaştı. YOUNG SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İki takımın pota altından karşılıklı sayılarıyla başlayan ilk periyot 11-13 sonuçlandı. Erokspor ikinci periyodun başında Galloway'in basketleriye farkı 6 sayıya çıkarsa da Karşıyaka geriden gelip Young'un turnikesiyle kısa sürede 20-19 öne geçti. İlk yarı ev sahibinden Bishop'un smacıyla 31-31 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Karşıyaka farkı 5 sayıya kadar çıkaran taraf olsa da Erokspor kritik üçlüklerle rakibinin arayı açmasına izin vermedi. Dördüncü periyot 52-50 başladı. Son periyotta Karşıyaka Manning ve Moody'nin sayılarıyla farkı 6'ya çıkarsa da son bölümde Erokspor Simmons, Thurman ve Crawford'la yeniden öne geçti. Bitime 15 saniye kala skor 66-67'yken son hücumu kullanan Karşıyaka Young'un pota altından isabetiyle maçı 68-67 kazanmayı başardı.





Ufuk Sarıca'ya sevgi gösterisi



KARŞIYAKA'DA taraftarlar, takımı geçen sezon ortasına kadar 10 yıl boyunca çalıştırıp tarihi başarılar yaşatan Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı yıllar sonra yeşil-kırmızılıların karşısına İzmir'de rakip olarak çıktığı ilk maçta bağırlarına bastı. Karşıyakalılar maç öncesi Sarıca'ya parkeye çıktığında tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Karşıyaka için hayati önemdeki maçı eski başkanlar Cenk Karace, İlker Ergüllü, Mutlu Altuğ ve yeşil-kırmızılılara büyük destek veren Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da izledi. Büyükçekmece maçında rakip yöneticiye tokat attığı için Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Aygün Cicibaş, mücadeleyi saha içi yerine bench arkasında tribünde takip etti.