Manisa FK’nın sansı kalmadı

TRENDYOL 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. 18. dakikada sol kanatta topla buluşan Roshi, arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte topu kafayla içeri çeviren Hüseyin'in pasında, Fernandes'in röveşata vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0. 45+3'te sol kanatta topla buluşan Vargas'ın ortasında, ön direkte Osman yükseldi ve kafayı vurdu. Savunmada Abdullah müdahale etmek isterken, topu kendi ağlarına gönderdi. Manisa FK beraberliği yakaladı: 1-1. 67'de sol kanatta topla buluşan Ezeh, arka direğe yaptığı ortayı Roshi kale sahası ön bölgesine doğru kafayla indirdi. Kale sahasında topa yükselen Wellington skoru belirledi: 2-1.