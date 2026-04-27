Muglaspor’un rakibi Urfa

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son haftasında Kastamonuspor'u deplasmanda 3-0 yenerek grubu 72 puanla ikinci basamakta tamamlayan Muğlaspor, Play-Off'ta 65 puanla beşinciliği alan Şanlıurfaspor'la eşleşti. Muğlaspor, rakibine Play-Off'un ilk maçında 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de konuk olacak. Rövanş 4 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Rakibini eleyecek takım Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki takımın ligde normal sezonda geçen hafta Muğla'da oynadığı golsüz biten maç olaylı geçmişti. Muğlaspor, Play-Off öncesi sadece sahadaki performansıyla değil, taraftar desteğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle Muğlalı taraftarlar, rövanş maçında organize bir şekilde tribünleri doldurmayı planlıyor.