Trabzonspor Konya karşısında

TRENDYOL Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 49 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Trabzonspor 25, Konyaspor 12 galibiyet alırken, 12 maç da eşitlikle sonuçlandı. Bugün oynanacak karşılaşma, iki takımın Süper Lig'deki 50. randevusu olacak. Trabzonspor 65 puan ile 3. sırada bulunurken, Konyaspor ise 37 puan ile 9. sırada konumlanıyor. Bordomavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçlarda mağlup olmazken, ev sahibi Konyaspor ise sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmedi. Trabzon ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda daha çok puan topladı. Bordo-mavililer, evinde 32 puan dış sahada ise 33 puanı hanesine yazdırdı.