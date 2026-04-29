Altay’da Emre’den profesyonel imza

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay iç transferde hamle yaptı. Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Emre Tangeldi sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2028 yılına kadar kontrat yaptı. A takım formasıyla ilk kez 2024'te Birinci Lig'de 4 karşılaşmada boy gösteren Emre Tangeldi, geçen sezon İkinci Lig'de 27 müsabakada amatör lisansla görev yaptı. 27 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

BU sezon başlamadan kulüpten ayrılıp daha sonra yuvaya dönen genç krampon, sezonun ilk yarısında yine amatör statüde forma giydi. Üçüncü Lig'de bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol kaydeden Emre Tangeldi, futbola başladığı Torbalı Saygınspor'a yetiştirme bedeli ödenerek mart ayında Altay'la profesyonel mukavele imzaladı. Öte yandan siyah-beyazlı İzmir temsilcisinde mayıs ayında yapılacak kongrede mevcut başkan Sinan Kanlı aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak Altay'da henüz aday çıkmaması camiada panik havası yarattı.