Aslan’dan Tel hamlesi

GALATASARAY'DA Mauro Icardi'nin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Çok büyük bir ihtimalle de Arjantinli forvet, bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Yönetim bu sebeple konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Cim-Bom devre arasında Tottenham'dan Mathys Tel için bazı girişimlerde bulunmuştu. Bu dosyanın kapanmadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki temaslar sürüyor. Tottenham'da mutlu olmayan Fransız futbolcu ayrılmak istiyor.

OPSİYONLU KİRALAMA

İNGİLİZ ekibi, 21 yaşındaki golcüyü bu sezon başında 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer etmişti. 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Santrfor ve her iki kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, Premier Lig'de 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise sadece 1.004 dakika kaldı. 3 gol üretti. Küme düşmeme mücadelesi veren Tottenham, oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. Konuyla ilgili gelişmeler, önümüzdeki haftalarda netleşecek.