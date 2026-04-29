Ayvalık havalı Kaf-Kaf yaralı

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur ikinci maçında Karşıyaka sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk etti.
İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 sona ererken, dünkü maçı 2-1 kazanan Ayvalıkgücü adını bir üst tura yazdırdı. 3. dakikada Mücahit'in ortasında Murat kontrol edip vurdu, kaleci Bartu gol izni vermedi. 12'de Erhan'ın sağ kanattan açtığı ortada Ömer Faruk'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 18'de Erhan'ın kullandığı korner atışında iyi yükselen Ömer Faruk'un kafa vuruşu direkte patladı. 28'de Ufuk'un sol kanattan çıkardığı topa Hüseyin gelişine vurdu, kaleci Tunay son anda çeldi. 36'da Erhan'ın serbest vuruştan ortasında Alpay'ın kafa vuruşu direkten döndü. 52'de Ufuk ortasını açtı Tuna'nın kafa vuruşunu Muharrem çıkardı, seken topu Batuhan ağlara yolladı: 0-1. 70'de yaklaşık 25 metreden rakibinden sıyrılıp vuran Yavuz Selim harika bir gol attı: 0-2. 71'de Erhan içeri çevirdi, Ensar'ın şutunu çizgi üzerinden Batuhan çıkardı. 85'te Onur sol kanattan ortasını açtı, Adem'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Maç 2-1 sona erdi.