“Denizli’nin adını Avrupa’ya duyuracağız”

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı üç yenilginin ardından toparlanmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Mersinspor'u 101-93 mağlup ederek normal sezonun bitimine iki hafta kala Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü. Denizli ekibinde başantrenör Zafer Aktaş, "Hücum performansımız gerçekten etkileyiciydi. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle Miles, Roko ve Cazalon ciddi anlamda üç sayı çizgisinin gerisinden şut bulup sayıya çevirdiler. Avrupa kupalarına katılmanın önemi ortada. 11 galibiyete ulaştık ve hedefe bir adım daha yaklaştık. Denizli'nin adını Avrupa'da duyurmak istiyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor. Kalan 2 maçı kazanıp Avrupa hedefimize ulaşacağız" dedi.