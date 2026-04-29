Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Yıldız oyuncuya sürpriz hamle

Fenerbahçe 'nin genç yeteneği Dorgeles Nene için Almanya 'dan sürpriz bir ilgi ortaya çıktı. Bundesliga 'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund 'un, genç oyuncuyu yakından takip ettiği iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin geleceğe yönelik yatırım olarak kadrosuna kattığı Nene konusunda sezon sonunda beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene'ye Avrupa 'dan ciddi ilgi var. Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nene, 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik katkısıyla öne çıktı.

Bu yükselişin ardından Bundesliga devi Borussia Dortmund'un transfer için ilk somut adımı attığı ve Fenerbahçe'ye "ilgi mektubu" gönderdiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün ise oyuncu için bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. İki kulübün önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için masaya oturabileceği belirtiliyor.