Fethiyespor kaptanla devam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 44 puanla 13. sırada tamamlayan Fethiyespor yeni sezon için çalışmalarına başladı. Fethiyespor'da tam 5 yıldır lacivert-beyazlı formayı giyen, geride kalan sezon takımın kaptanlığını da yapan Şahan Akyüz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Fethiyespor'un kaptanı Şahan Akyüz imza törenin ardından yaptığı açıklamada, lacivert-beyazlı forma için mücadele etmeye devam edeceğini kaydederek, "Bugüne kadar, yani 5 yıldır büyük bir onurla temsil ettiğim formamı giymeye devam edeceğim. Bu forma ile Fethiyespor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerinde bulundu.