  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Galatasaray'da yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık kapıda

Samsunspor karşısında kazanması durumunda üst üste dördüncü Süper Lig şampiyonluğunu elde edecek olan Galatasaray’da, kadro yapılanmasına dair çalışmalar şimdiden hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılması beklenen ilk oyuncu da netleşmeye başladı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi ilk ayrılığın netleştiği iddia edilirken, kulübün yıldız futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

NOA LANG VEDA EDİYOR

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Napoli'den kiralanan Noa Lang ile ayrılık kararı alındı.

Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Napoli'nin gelecek sezon Noa Lang'ı kadrosunda düşündüğü vurgulandı.

İSTİKRAR SORUNU VURGUSU

Noa Lang'ın Galatasaray'da zaman zaman etkili performanslar sergilemesine rağmen istikrar sorunu yaşadığı vurgulandı.

Napoli'nin Hollandalı futbolcunun yeteneklerine hala güvendiği ifade edildi.

4 GOLE ETKİ SAĞLADI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu ve 2 gol ile 2 asist üretti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA