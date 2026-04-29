Galatasaray'da yaprak dökümü! Sürpriz ayrılık kapıda

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi ilk ayrılığın netleştiği iddia edilirken, kulübün yıldız futbolcuyla yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.
NOA LANG VEDA EDİYOR
La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'da Napoli'den kiralanan Noa Lang ile ayrılık kararı alındı.
Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Napoli'nin gelecek sezon Noa Lang'ı kadrosunda düşündüğü vurgulandı.
İSTİKRAR SORUNU VURGUSU
Noa Lang'ın Galatasaray'da zaman zaman etkili performanslar sergilemesine rağmen istikrar sorunu yaşadığı vurgulandı.
Napoli'nin Hollandalı futbolcunun yeteneklerine hala güvendiği ifade edildi.
4 GOLE ETKİ SAĞLADI
Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu ve 2 gol ile 2 asist üretti.