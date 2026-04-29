Göz-Göz’ün umudu var

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Avrupa kupalarına katılma mücadelesi giderek kızışıyor. Bu yarışın en dikkat çeken takımlarından biri olan Göztepe, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, haftayı 51 puanla kapatırken, üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte yeniden umutlandı. Ligin 4. sırasında yer alan Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalması, Göztepe cephesinde olumlu karşılandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 56 puana ulaşırken, İzmir temsilcisi ile arasındaki fark 5 puan olarak kaldı. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala bu farkın kapanabilir olması, Göztepe'nin Avrupa hedefini canlı tutuyor. Göztepe için haftanın en önemli sınavı ise Trabzonspor deplasmanı olacak.
TRABZON'A ODAKLANDI
Karadeniz ekibi karşısında alınacak olası bir galibiyet, sarı-kırmızılıların sadece puan tablosunda değil, psikolojik üstünlük açısından da elini güçlendirecek. Trabzonspor'un önceki gün Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet ise dikkat çeken bir diğer unsur. Bordomavililerin moral olarak düşüş yaşadığı bir dönemde Göztepe'nin bu deplasmana çıkacak olması, İzmir ekibi adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Avrupa yolunda yalnızca kendi maçına odaklanmayan Göztepe, rakiplerinin alacağı sonuçları da yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların puan sıralamasında eşit durumda olduğu Başakşehir'in, hafta sonu F.Bahçe ile oynayacağı karşılaşma büyük önem taşıyor. Göztepe'nin, Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla dönmesi ve Başakşehir'in F.Bahçe karşısında puan kaybetmesi halinde, İzmir ekibi Avrupa hattında ciddi bir avantaj elde edebilir.
JEFERSON KESİK YEDİ
GÖZTEPE'NİN devre arası transferlerinden "Jeh" lakaplı Jeferson, geçtiğimiz haftalarda ilk 11'de formayı kapmayı başarmıştı. Özellikle Janderson'un mayı başarmışformsuz olduğu dönemde teknik direktör Stoilov'un tercih ettiği isim olan Jeferson, bu süreçte beklentilerin altında kaldı ve yalnızca penaltıdan bulduğu 1 golle katkı sağlayabildi. Antalyaspor karşısında sergilediği istekli ve hırslı performansla dikkat çeken Janderson ise yeniden formayı geri aldı. Hücum hattında rekabeti artıran bu gelişme sonrası Jeferson yedek kulübesine çekildi. Teknik ekibin planlamasına göre, hafta sonu Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede de Jeferson'un yedek başlaması bekleniyor. Göztepe'de forvet hattındaki forma savaşı ise önümüzdeki haftalarda da yakından takip edilecek.
JUAN KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
SON 2 sezondur Göztepe forması giyen Juan Silva, bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı oyuncu, ligde çıktığı 29 maçta 10 gol ve 4 asist üreterek takımına toplam 14 golde doğrudan katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise 26 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Juan, bu yıl istatistiklerini önemli ölçüde yukarı taşıdı. Göztepe'nin Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan keşfettiği oyuncu, bu sezon 2323 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.