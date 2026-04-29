Göz-Göz'ün umudu var Trabzonspor'un son iki haftada düşüşe geçmesi İzmir ekibinin iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibinden alacağı puan ya da puanlara ek olarak Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kayıplarını bekleyecek HABER MERKEZİ









Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Avrupa kupalarına katılma mücadelesi giderek kızışıyor. Bu yarışın en dikkat çeken takımlarından biri olan Göztepe, iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, haftayı 51 puanla kapatırken, üst sıralardaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte yeniden umutlandı. Ligin 4. sırasında yer alan Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalması, Göztepe cephesinde olumlu karşılandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 56 puana ulaşırken, İzmir temsilcisi ile arasındaki fark 5 puan olarak kaldı. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala bu farkın kapanabilir olması, Göztepe'nin Avrupa hedefini canlı tutuyor. Göztepe için haftanın en önemli sınavı ise Trabzonspor deplasmanı olacak.

TRABZON'A ODAKLANDI

Karadeniz ekibi karşısında alınacak olası bir galibiyet, sarı-kırmızılıların sadece puan tablosunda değil, psikolojik üstünlük açısından da elini güçlendirecek. Trabzonspor'un önceki gün Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyet ise dikkat çeken bir diğer unsur. Bordomavililerin moral olarak düşüş yaşadığı bir dönemde Göztepe'nin bu deplasmana çıkacak olması, İzmir ekibi adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Avrupa yolunda yalnızca kendi maçına odaklanmayan Göztepe, rakiplerinin alacağı sonuçları da yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların puan sıralamasında eşit durumda olduğu Başakşehir'in, hafta sonu F.Bahçe ile oynayacağı karşılaşma büyük önem taşıyor. Göztepe'nin, Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla dönmesi ve Başakşehir'in F.Bahçe karşısında puan kaybetmesi halinde, İzmir ekibi Avrupa hattında ciddi bir avantaj elde edebilir.