İzmir Ekonomi, denizde ve filede şampiyon

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) yelken ve voleybol takımı, sezon geneline yayılan başarılarını 'çifte kupa' ile taçlandırdı. Kadın voleybol takımı, İzmir'de ilk kez düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİ CUP müsabakalarını namağlup birinci tamamlayarak kupanın sahibi oldu. 8 kişilik yelken takımı da Jimmy Key Universail'da katıldığı tüm yarışlarda rakiplerini geride bırakarak 'Destek C ve 'Overall Destek' kategorisinde kupaya ulaştı. Bunların yanı sıra İEÜ'lü gençler, oryantiring branşında ikincilik elde ederken, hado takımı ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Satrançta ise erkeklerde Arda Baran Gülhan üçüncü; kadınlarda da Bengisu Özyavuz ikinci, Ceyda Ece Han üçüncü oldu. E-Spor FC-26 bireysel kategoride de Berk Çilli ikincilik, Yağız Tolunay da üçüncülük elde etti.