İzmir tarihi eşikte

İZMİR basketbolda tarihi bir eşikten geçiyor. Yıllardır İzmir'in basketboldaki lokomotifi Karşıyaka'ydı. Ancak Pınar ile olan ayrılık sonrası yeşil-kırmızılılar, zor zamanlardan geçiyor. Geçen sezon kıl payı ligde kalan Kaf- Kaf, bu sezon da iki kritik maçta alacağı sonuçlara göre kaderini belirleyecek. Şu an Bursaspor'un altında bir galibiyet farkla yer alan Karşıyaka, eski hocasının çalıştırdığı Erokspor önünde aldığı galibiyetle meşaleyi yaktı. Şimdi Tofaş ve Bursa maçlarından alınacak sonuçlarla ligde kalmaya çalışacak olan Kaf- Kaf'ı yalnız bırakmayın. Ayrıca yıllar sonra parkelere dönen ve ilk senesinde şampiyon olarak TBL'ye yükselen Göztepe'de Play-Off maçlarına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Play-Off maçlarında başarılı olup Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor. Onun için haydi İzmir ayağa, 'Körfezin iki yakası Süper Lig'de bir araya gelsin'.