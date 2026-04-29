İzmirli Bengisu Avcı yine Medicana ile kulaç atacak

MEDİCANA International İzmir Hastanesi, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk ve tek Türk yüzücü Bengisu Avcı ile iş birliğinin ikinci yılında sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Zorlu parkurlarda ülkemizi temsil etmeye devam edecek milli yüzücünün tüm sağlık kontrolleri ve hazırlık süreçleri yeni dönemde de Medicana tarafından takip edilecek. Desteklerin kendisi için taşıdığı değeri belirten milli yüzücü Bengisu, "Okyanus Yedilisi serüvenini geçen ilk Türk sporcu olarak parkurlarımın son ikisinde Medicana hep yanımdaydı. Yeni sezonda da başka bir okyanusta birlikte kulaç atacağız, bu yüzden bu iş birliği benim için çok kıymetli" dedi.