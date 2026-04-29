Kartal çift koldan

Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrilirken bir yandan da gelecek transferler için çalışmalar başladı. Birçok mevkiye transfer yapılacak olan Beşiktaş'ta gündeme Fenerbahçe'nin iki ismi geldi. Sezon başında Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Beşiktaş, oyuncuyu takımda tutmayı düşünmezken sarı lacivertlilerden başka isimleri gündemine aldı.

FENERBAHÇE İSTEMİYOR

Basında yer alan iddialara göre bu isimler İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de bu sezon sınırlı süre alan Oğuz Aydın'ın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın kanat rotasyonunu genişletmek için bu transferi değerlendirdiği öğrenildi. İrfan Can Kahveci için geçen sezon da girişimlerde bulunulurken Beşiktaş, bu kez transfere daha yakın konumda. Sezon sonunda Kasımpaşa'da Fenerbahçe'ye dönecek olan oyuncu takımda düşünülmüyor.