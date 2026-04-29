KSK kritik virajda!

Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevini Ahmet Kandemir devraldıktan sonra çıktığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp küme düşmekten kurtulmak için umutlanan Karşıyaka'nın önünde final gibi iki hafta kaldı. Ligde yeşil-kırmızılılar son iki haftaya 8 galibiyetle düşme hattında girerken, Bursaspor, Manisa Basket, Mersin Spor ve bir maçı eksik Aliağa Petkimspor'un 9'ar galibiyeti bulunuyor. Tofaş'ın ise 10 galibiyeti var. Sezon sonunda 6 takımın ligi aynı galibiyet sayısıyla bitirme ihtimali bile var. Son haftalarda takımı, teknik heyeti ve taraftarıyla müthiş bir savaş verip kurtuluş ateşini yakan Kaf-Kaf, rakipleri Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacağı son iki müsabakayı da kazanarak kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

ALTI EKİP TEHLİKEDE

Bu hafta oynanacak Tofaş- Karşıyaka, Erokspor-Bursaspor, Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray-Manisa Basket, Mersin Spor-Anadolu Efes maçları düşme korkusu yaşayan 6 takım için de büyük önem taşıyacak. Tüm ekipler, hem kendilerinin, hem de rakiplerinin alacakları sonuçlara göre kaderlerini çizecek.