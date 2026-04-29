Muğlaspor’da birlik çagrısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor'da Başkanı Menaf Kıyanç, Muğla'nın artık tek yürek olması gerektiğini söyledi. Kıyanç, "Bugün ayrılıkları değil, birlikteliği konuşma zamanıdır. Muğlaspor bu kentin ortak değeridir. Şimdi el ele verme, omuz omuza durma zamanıdır. Tüm iş insanlarımızı, esnafımızı ve Muğlaspor sevdalılarını kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" dedi. Şampiyonluk pirimi desteği, saha reklamı, loca reklamı konusunda da çağrıda bulunan Kıyanç, "Takımımız büyük bir mücadele veriyor. Futbolcularımızın emeğine destek olmak isteyen herkesi taşın altına elini koymaya çağırıyorum. Bu şehri yeşil beyaza boyayalım. İnancımız tam, hedefimiz play-off'tan birinci çıkmak" ifadelerini kullandı.