Tebrik ve uyarı

GALATASARAY, derbide Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğunu büyük ölçüde ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluk için artık gün sayıyor. İlk olarak onları tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yorucu ve yoğun geçen bir sezonda kritik anlarda gösterdikleri dik duruş sayesinde hedefe ulaştılar. Şimdi gelelim uyarı kısmına. Bu sezon yaşanan bazı düşüş anlarında futbolcuların yaşadığı tokluk göze çarptı. Ne demek istediğime gelirsek. Oyuncular başarıya doydu. O yüzden sarı-kırmızılıların iyi bir planlama ile başarıya aç isimlerle kadroyu yenilemesi lazım. Ayrıca Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray oluşturulmalı. Nijeryalı'nın olmadığı bölümlerde Galatasaray bırakın galibiyet almayı skor üretmekte bile zorlandı. Gelecek sezon hedefler büyük olacaksa buna da çare bulunmalı. Okan Buruk, gözünü tarihe geçmeye dikti. Fakat bunu yaparken, bu sezon yaptığı rakipleri gaza getirecek açıklamalarda da bulunmaması gerekiyor.