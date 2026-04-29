Trabzonspor fırsat tepti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşarken, yenilen Fenerbahçe'yi geçerek ikinciliğe yükselme şansını da kaçırdı. En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, ligde 126 gün sora dış sahada yenilgi yaşadı. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Karadeniz ekibinin, Konyaspor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.

FIRTINA GURBETTE DAHA İYİ

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3, son olarak da Konyaspor'a 2-1 kaybetti. Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 33 puan elde etti. Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda 32 puan alarak dış sahadan 1 puan az topladı.