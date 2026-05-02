Aliağa rövanşa bıraktı

TFF 2'nci Lig Play- Off 1'inci Turu'nda evinde Muş Spor'la 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol, umudunu rövanşa taşıdı. Normal sezonu şampiyonluğu kaçırıp son hafta 4'üncü bitirdikten sonra teknik patronu Polat Çetin'le yollarını ayıran sarı-siyahlılarda ilk maçına çıkan yeni çalıştırıcı Çağdaş Çavuş sahadan beraberlikle ayrıldı. Son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından şampiyonluk şansı varken bir anda 4'üncülüğe gerileyen Aliağa FK, 4 Mayıs Pazartesi günü maçın rövanşını Muş'ta oynayacak. Aliağa FK kazandığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. Maçın berabere bitmesi durumunda uzatmalara gidilecek.

KARŞIYAKA'YI ELEMİŞTİ

BU sezon 1'inci Lig'de Iğdır FK ve Çorum FK takımlarını çalıştıran Çağdaş Çavuş, Muş'ta gereken mücadeleyi gösterip yollarına devam edeceklerine inandığını dile getirdi. Muşspor geçen sezon 3. Lig'deyken bir başka İzmir takımı Karşıyaka'yı mağlup ederek adını İkinci Lig'e yazdırmıştı.