Altay’da Yunus yuvadan uçuyor

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay'da genç sağ bek Yunus Efe Sarıkaya, yeni sezon öncesi yuvadan uçacak. Altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte 2024-25 sezonunda A takıma yükselip amatör lisansla 2'nci Lig'de 32 maçta görev yapan 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon bitiminde serbest kalmış ve Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alanya temsilcisinin A takımda düşünmeyerek lisans çıkarmadığı genç krampon, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisine dönerek 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.