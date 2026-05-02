Altınordu’da Mitatcan unutuldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 9 haftada yakaladığı çıkışla lige tutunan Altınordu'da sol bek Mitatcan Erdoğan, sezonun ikinci yarısında forma yüzü göremedi. TFF'nin bahis soruşturmasından etkilenen kulüplere amatör transfer yapma şansı tanıması üzerine 28 Kasım 2025'te Bandırmaspor altyapısından transfer edilen Mitatcan, kırmızı-lacivertli formayla ilk yarıda ligde 6 maça çıktı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Mitatcan, sezonun ikinci yarısında Altınordu'da 1 kez bile forma şansı bulamadı. Genç defans oyuncusu son maçına ilk yarının son haftasında 28 Aralık 2025'te İnegölspor deplasmanında çıktı. Mitatcan yeni sezon öncesi Bandırmaspor'a dönecek.