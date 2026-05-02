Avrupa yolunda rakip Trabzon

TRENDYOL Süper Lig'de geçen hafta evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenip hem kötü gidişi durduran hem de Avrupa yolunda umudunu koruyan Göztepe bugün şampiyonluk iddiası azalan Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçta Ozan Ergün düdük çalacak. Konuk Göztepe'de kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton'un, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi maç kadrosunda yer alacak.

CENTİLMENLİK RÜZGARI

GRİBAL enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı forvet Luiz ve orta saha Efkan da görev verilmesi durumunda Trabzon'da şans bulacak. Göztepe son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 5'inci RAMS Başakşehir'in 1 basamak gerisinde, 6'ncı durumda. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedip şampiyonluk şansını azaltan Trabzonspor ise 32'nci haftaya 65 puanla 3'üncü sırada girdi. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. İki dost kulüp arasında maç öncesinde centilmenlik rüzgarı eserken, Trabzonlular konuk Göztepe taraftarlarını kente davet etmişti.