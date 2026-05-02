TFF 3'üncü Lig'de 8 yılda 5'inci kez play-offta hüsran yaşayıp üst üste 9'uncu sezon da 2'nci Lig'e dönemeyen Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Aygün Cicibaş, teknik direktör Burhanettin Basatemür'e sahip çıktı. Haziran ayı sonunda kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek Basatemür'ün bu sezon elinden geleni yaptığını belirten KSK Başkanı, " Burhanettin Hocamız'ın dümene geçişiyle bu sezon mücadele eden, göze hoş gelen bir futbol izledik. Bu oyuna bir süredir hasrettik. Hocamızın çıkardığı yetenekler, belli bütçelerle yaptıkları ortada. Play- Off şanssızlığı belimizi büktü" dedi.

GÖZLER BASKETBOLDA

Yaklaşan seçim süreci ile ilgili de konuşan Aygün Cicibaş, "Başkan adaylığı tek başına karar verebileceğim bir karar değil. Yönetim çıkacak ortak karar sonrası hareket edeceğiz. Ardından futbol ve basketbolda transfer yasakları konusunda planlamamızı yapıp, branşlardaki hocalarımızın raporu doğrultusunda, takımlarımızı oluşturacağız. Ama dediğim gibi şu an, hoca ve takım kurulumu hakkında konuşmak çok erken. Şu an basketbola odaklanmış durumdayız. 2'de 2 yaparak Basketbol Süper Ligi'nde kalacağımıza inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ VAR

Yeşil-kırmızılılarda bu ay düzenlenmesi gereken olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili karar henüz verilmezken yönetim yeni sezon öncesi transferde terleyecek. Karşıyaka'ya şubat ayında eski futbolcularının alacakları nedeniyle gelen transfer yasağının yeni dosyaların da eklenmesiyle 20 milyon TL bandı üzerine çıkma ihtimali bulunduğu öğrenildi. Ligde bu sezon uygulanan statüyle takımlar transfer yasağını yeni futbolcularla amatör statüde sözleşme imzalama formülüyle çözerken, Kaf-Kaf statü yine değişmez ve yasağı açamazsa bu yola gidecek.