Bodrum FK’nın konugu Sarıyer

TRENDYOL 1'inci Lig'de Play-Off oynamayı 2 hafta önce garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, normal sezonun son haftasında bugün evinde iddiası bulunmayan SMS Grup Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da geçen hafta Amed Sportif ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören takım kaptanı stoper Ali Aytemur'un yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Portekizli forvet Pedro Brazao müsabakada forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılar, Sarıyer'i yendiği takdirde sezonu bu sırada tamamlayacak ve Play-Off'ta ev sahibi konumunu elde edecek.