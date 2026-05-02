Bucaspor 1928’in milli gururu Oğuz

ÜÇÜNCÜ Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Bucaspor 1928'in tesellisi Oğuz Taylan Caner oldu. Saı-lacivertlilerin genç futbolcusu Oğuz Taylan Caner, U18 Milli Takımı'na seçilme gururu yaşadı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğuz Taylan Caner, U18 Milli Takımımızın 13 Mayıs Çarşamba günü Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda kendisine yer bulmuştur. Oyuncumuzu tebrik eder, milli formamız altında başarılar dileriz" dedi. Bu sezon 2. Lig'de 34 karşılaşmanın 31'ine ilk 11'de çıkan 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 3 kez ağları sarsıp, 1 asist yaptı. Fırtına'da Oğuz Taylan gibi Sercan Mecit Deniz, Berke Örer, Buğra Akçagün gibi oyuncular gösterdikleri performansla vitrine çıktılar.