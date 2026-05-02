  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fenerbahçe’de ikincilik savası

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Sakatlığını yeni atlatan Edson Alvarez ve cezalı olan Ederson, Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown forma giyemeyecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA