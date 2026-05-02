Göztepe’den Kechta atağı

AVRUPA kupalarına katılma hedefine emin adımlarla ilerleyen Göztepe, diğer yandan yaz transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'nin 24 yaşındaki Faslı merkez orta saha oyuncusu Yassine Kechta'yı radarına aldı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro civarında olan yıldız adayının 30 Haziran 2026'da sözleşmesinin sona ermesi kulüplerin iştahını kabartıyor. Göztepe de yakından takip ettiği Fransa pazarında bir süredir takip ettiği Kechta'yı bonservissiz kadroya katmak için harekete geçti. İzmir ekibi, oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak adına elini çabuk tutmayı planlıyor. Kuzey Afrikalı oyuncuyu Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Almanya'dan Hertha Berlin'in de takip ettiği ifade ediliyor. Göz- Göz, düşük maliyetli ve kaliteli takviye arayışında Kechta'yı önemli bir fırsat olarak görüyor.
LİGUE 1'DE 28 MAÇA ÇIKTI
GENÇ orta sahanın dinamizmi ve teknik özelliklerinin, teknik direktör Stoilov'un sistemine uyum sağlayabileceğinin scout ekibi tarafından teknik ekibe iletildiği öğrenildi. Sezonun tamamlanmasının ardından transferle ilgili resmi adımların atılması bekleniyor. 2002 yılında Fransa'da doğan ve Fas Milli Takımı forması giyen Kechta, 1.74 metre boyunda, sol ayaklı bir oyuncu. Le Havre altyapısından çıkan ve 6 yıldır A takımda görev alan 24 yaşındaki futbolcu, yaratıcılığı, dripling yeteneği ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Ligue 1'de 28 karşılaşmada şans bulan Kechta, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.