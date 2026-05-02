Göztepe’den Kechta atağı

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'nin 24 yaşındaki Faslı merkez orta saha oyuncusu Yassine Kechta'yı radarına aldı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro civarında olan yıldız adayının 30 Haziran 2026'da sözleşmesinin sona ermesi kulüplerin iştahını kabartıyor. Göztepe de yakından takip ettiği Fransa pazarında bir süredir takip ettiği Kechta'yı bonservissiz kadroya katmak için harekete geçti. İzmir ekibi, oyuncuyu yaz döneminde kadrosuna katmak adına elini çabuk tutmayı planlıyor. Kuzey Afrikalı oyuncuyu Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Almanya'dan Hertha Berlin'in de takip ettiği ifade ediliyor. Göz- Göz, düşük maliyetli ve kaliteli takviye arayışında Kechta'yı önemli bir fırsat olarak görüyor.