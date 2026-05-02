Kartal nihayet

Süper Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yı mağlup etti: . Son iki maçından sadece bir puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, bu galibiyetle kendine geldi ve Avrupa yolunda dev bir adım attı. 8. dakikada Asslani korner atışını kullandı, iyi yükselen Djalo kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 16'da Camara çalımlarla ceza alanına sokularak şutunu çekti, top yandan auta gitti. 21'de Jota ceza sahası içinde kaleci Zafer tarafından düşürüldü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 22'de topun başına geçen Asslani kaleciyi terse yatırarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. 35'te Cengiz'in pasında Jota gelişine sert vurdu, kaleci Zafer güçlükle çeldi.

GOL VAR'DAN GERİ DÖNDÜ

41'de defansın arkasına atılan topla buluşan Bayo'nun karşı karşıya şutunda top auta gitti. 54'te Kozlowski yerden içeri çevirdi, Bayo'nun tek vuruşunda top auta gitti. 62'de Camara sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Ersin topu ayağıyla çıkardı. 64'te Maxim'in defansın arkasına attığı topla buluşan Bayo'nun gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti. 89'da Sorescu'nun pasında Draguş'un şutu savunmadan döndü, seken topa bir kez daha vuran bu oyuncu fileleri havalandırdı. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi. Maç 2-0 sona erdi.

Djalo korkuttu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Tiago Djalo, 8. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Djalo, karşılaşmanın son bölümünde oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper 80. dakikada beyin sarsıntısı yaşadığı için kenara geldi. Djalo'nun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.