Potada yarı final aşkına

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Göztepe, playoff çeyrek final 2. maçında OGM Ormanspor'u bugün saat 16.30'da Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu maçı da kazanırsa yarı finale çıkacak. Taraftarları salona davet eden antrenör Nehir Berk, "Play-off ilk maçını deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Hücumda tutuk başlasak da maçın büyük bölümünü önde götürdük. Sonlarda geriye düşmemize rağmen, iki uzatma sonunda kazanmayı başardık. Oyuncularımız olağanüstü bir mücadele verdi. Ancak seri henüz bitmedi. Yarın (Bugün) taraftarımızın önünde kazanarak yarı finale kalmak istiyoruz" dedi.