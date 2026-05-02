Uşak’ta Ortakaya iddiası

UŞAKSPOR'DA heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. İş insanı ve deneyimli futbolcu menajeri Mustafa Ulaş Ortakaya'nın, 3. Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı kulübü devraldığı iddia edildi. Taraftar gruplarında ve kulüp kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Ortakaya kulübün yaklaşık 20 milyon TL civarındaki borcunu üstlenerek mali yükü hafifletecek. Bu hamleyle birlikte Uşakspor'da yeni bir dönem başlayacak. Ortakaya'nın ilk önceliği transfer yasağını kaldırmak. Borçların bir an önce yapılandırılması ve alacaklı futbolcularla uzlaşma sağlanması. Yönetim, iddialı bir kadro kurmayı planlarken, aynı zamanda güçlü sponsorluk anlaşmaları için görüşmelere de başladı. Uşakspor'u 3. Lig'de şampiyonluk potasına taşımak isteyen yeni yönetim, hem yerel hem ulusal düzeyde destek arayışında.

EMİR'IN BABASI

ORTAKAYA, futbolculuk kariyerinde özellikle Ege'de iz bırakmış bir isim. Ortakaya, 2011 yılında aktif futbolu bırakarak karak menajerlik sektörüne adım attı. Şu anda başarılı bir menajerlik şirketi yöneten Ortakaya, Halil Akbunar gibi Süper Lig'de dikkat çeken isimlerin menajerliğini yapıyor. Ortakaya, aynı zamanda Eyüpspor'da (Fenerbahçe'den kiralık) forma giyen Emir Ortakaya'nın da babası.