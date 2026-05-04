40 yaşındaki Podolski 54 yıl sonra ilki yaşattı

GALATASARAY'IN eski futbolcusu Lukas Podolski, çocukluk hayali olan Gornik Zabrze formasıyla Polonya Kupası'nı kazanarak aktif futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı. Polonya Kupası final müsabakasında Rakow Czestochowa ile karşı karşıya gelen Gornik Zabrze, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi oldu. 2021 yılında çocukluk aşkı olan Gornik Zabrze'ye transfer olan ve aktif futbol yaşantısını bu kulüpte tamamlamak istediğini daha önce kamuoyuna duyuran 40 yaşındaki Podolski, final mücadelesinin 89. dakikasında oyuna dahil oldu. Elde edilen bu zafer, Gornik Zabrze açısından istatistiksel bir önem taşıyor. Kulüp 1972 yılından bu yana tam 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.