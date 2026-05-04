Aslan rötar yaptı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada sahadan deplasmandan eli boş ayrılan sarıkırmızılılar, ligde son iki haftaya girilirken puan farkının 4'e düşmesine engel olamadı. Galatasaray, Samsunspor mağlubiyetiyle ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta taraftarı önünde konuk edeceği kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u yenerek şampiyon olmayı hedefleyecek. Samsun'da şampiyonluk fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor müsabakasından galibiyetle ayrılması halinde ligde şampiyonluğunu garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, Antalya'nın ardından son maçta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

DEPLASMAN KABUSU

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Gurbette oynadığı 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

SARI-KIRMIZILILARDA LEROY SANE KRİZİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Günay'ın gördüğü kırmızı kartın ardından Sane'yi oyundan çıkarması tepki çekti. Alman yıldız, Buruk'un bu kararına önce "Ben mi?" şeklinde jest ve mimiklerle tepki gösterirken, ardından hiç kimseyle muhatap olmadan direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Öte yandan Buruk'un bu değişiklik tercihi, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Sarıkırmızılı taraftarlar, Sane yerine çıkabilecek başka oyuncular olduğunu belirterek, "Çıkmaması gereken tek adam Sane'ydi. Okan hoca maçı izliyor mu?", "Sane'nin alınmasını anlamadım çünkü ileri adım atabilen tek oyuncuydu", "Sane bile şaşırdı çıkarılmasına", "Bu adamın maçı analiz etme yeteneği yok" ifadelerini kullandı.